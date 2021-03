„Teile Gutes“ in Nördlinger Geschäften

„Teile Gutes“ – unter diesem Motto wird am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag gefeiert. 14 Geschäfte in Nördlingen stellen dafür in ihren Schaufenstern Porträts von Kindern mit Down-Syndrom aus. „Viele Menschen haben den Eindruck, dass es momentan nichts Gutes gibt, das wir teilen können“; sagt Tina Greno von der Down-Syndrom-Elterngruppe Donau-Ries. „Diese Schaufenster-Aktion beweist das Gegenteil. Die Fotografien von Cara Irina Wagner zeigen unsere Töchter und Söhne, wie sie sind: fröhlich und nachdenklich, charmant und unverstellt. Starke Persönlichkeiten mit viel Lebensfreude, die sie gerne teilen.“ Präsentiert werden Bilder vom Baby bis zum jungen Erwachsenen.

Die Elterngruppe wirbt zusammen mit dem Stadtmarketingverein Nördlingen für eine offene und vielfältige Gesellschaft. „Unsere Welt ist bunt und Menschen mit Down-Syndrom gehören dazu – genau wie alle anderen. Es ist doch wunderbar, dass wir so verschieden sind“, meint Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Die Porträtierten kommen aus dem ganzen Landkreis: Von Oettingen über Rögling bis Großsorheim und Donauwörth.

„Die Kinder haben unseren Alltag radikal verändert und gleichzeitig sehr bereichert“, ergänzt Silke Hampp von der Down-Syndrom-Elterngruppe. „Zum Beispiel durch einen liebevolleren Blick auf Mitmenschen. Unser Nachwuchs erinnert uns eigentlich täglich daran, dass das Leben im Hier und Jetzt stattfindet. Das ist doch etwas sehr Positives, das es sich zu teilen lohnt.“

Der internationale Down-Syndrom-Tag wird seit 2006 am 21. März gefeiert. Kein zufälliges Datum: Die Zahlen 21 und 3 stehen für eine Genmutation, bei der das Chromosom 21 (oder Teile davon) nicht wie üblich doppelt vorkommt, sondern dreifach. Daher spricht man auch von Trisomie 21. In Deutschland leben rund 50 000 Menschen mit Down-Syndrom. Die Porträts sind vom 15. bis 26. März zu sehen.