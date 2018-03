Techno-Sounds zum Abheben

Am 5. Mai steigt das zweite „Fuchs & Hase“-Festival auf dem Flugplatzareal auf dem Bopfinger Sandberg. Mit Tobias Lützenkirchen haben die Festival-Veranstalter einen Star der Techno-Szene verpflichtet. Der DJ sorgte unter anderem mit seinem Hit „3 Tage wach“ für Furore.

Die Fliegergruppe Bofingen räumt extra ihren großen Hangar frei und macht Platz für Techno-DJs und -Fans. Außer Lützenkirchen stehen dort Orbit Team, Alain Delay, Robert Stahl und Save C an den Plattentellern. Neu ist ein großes Partyzelt, in dem DJ Diabolo, Müller & Schmid, DJ Ted Mavis und das CRA-Team Partymusik der 80er- und 90er-Jahre auflegen. „Technofuchs und Partyhase können hier feiern“, sagt Rainer Mayer vom Orbit Team, der wie bei der ersten Auflage seine hervorragenden Beziehungen spielen ließ, um Hochkaräter der DJ-Welt auf den Sandberg zu holen.

Größer als vergangenes Jahr

„Wir waren sehr zufrieden mit dem Festival vergangenes Jahr“, sagt Michael Weber, Vorsitzender der Fliegergruppe Bopfingen, die nicht nur Veranstalter ist und das Gelände zu Verfügung stellt, sondern auch für die Bewirtung sorgt. Mit im Boot sind die Stadt Bopfingen, das Orbit Team, das die Künstler engagiert hat und das CRA-Team, das für die Technik sorgt. Auch eine Lasershow wird zu bestaunen sein, veranstaltet vom Spezialisten Ralf Kleinmaier und seiner Firma Laser Games.

Rund 600 Fans kamen zum ersten „Fuchs & Hase“ 2017 – in diesem Jahr soll das Festival noch etwas größer werden. Statt eines aufblasbaren Party-Zelt gibt es deshalb diesmal ein großes Festzelt und obendrein mehr Platz im Hangar. Die Fliegergruppe ist deshalb mit anderen Bopfinger Vereinen im Gespräch, die mit anpacken.

„Unser Ziel war, für alle Altersgruppen etwas zu machen, und das ist gelungen“, sagt Bürgermeister Gunter Bühler über die Stoßrichtung des Festivals. Vor allem für junge Erwachsene ist „Fuchs & Hase“ ein Magnet, aber auch 30-, 40-, 50- und 60-Jährige zieht es auf den Sandberg, wenn die Bässe wummern. „Das Konzept hat sich bewährt“, bekräftigt auch Kulturbeauftragte Sarah Lenz: Probleme habe es weder mit den Parkplätzen, noch mit Anwohnern oder dem Umweltschutz gegeben, betont Lenz, die kräftig die Werbetrommel rührt. Zahlreiche Unternehmen aus Bopfingen und der Region machen die Veranstaltung als Sponsoren möglich.

Neu ist auch ein Zubringerbus, den der Dillinger DJ Save C organisiert hat: Er fährt von Dillingen über Nördlingen zum Sandberg und nach dem Festival wieder zurück.