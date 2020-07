Technikerin wird von Stromschlag verletzt

Eine 61-jährige Technikern ist am Dienstagmorgen hat bei Arbeiten an einem CI-Modul einen Stromschlag von rund 800 Volt erlitten. Das berichtet die Polizei. Die Frau musste wegen leichten Brandverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Die 61-Jährige vergaß laut Polizeibericht bei den Arbeiten, die Spannung herauszunehmen. Die Frau hatte Glück. Bereits eine geringere Stromstärke kann tödliche Folgen haben. Immer wieder kommt es zu solchen Unfällen.

Eine 16-Jährige wurde am 15. Juli dieses Jahres am Aalener Hauptbahnhof getötet, nachdem sie auf einen Waggon geklettert war und in die Nähe der Oberleitung kam. Der tödliche Stromschlag hatte rund 15.000 Volt.