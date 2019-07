Was macht eigentlich Joseph Baladi? Zur Erinnerung: Das ist jener Syrer, der Anfang 2015 mit null Deutschkenntnissen nach Wangen kam, im Sommer 2018 am Rupert-Neß-Gymnasium das Abitur schaffte und dafür mit dem Sonderpreis für herausragende Leistungen belohnt wurde. Ein Jahr später hat sich die „Schwäbische Zeitung“ erneut mit ihm getroffen und einen mittlerweile 22-Jährigen erlebt, der hier weiter zielstrebig an seiner Zukunft arbeitet.

