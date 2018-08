TC Bopfingen feiert Abschluss einer erfolgreichen Saison

Bei herrlichem Sommerwetter hat der Tennisclub Bopfingen sein alljährliches Sommerfest gefeiert. Bei dieser Gelegenheit hat der Verein den Aufstieg von insgesamt fünf Vereinsteams in höhere Spielklassen gewürdigt.

Vorstand Werner Tschunko begrüßte die zahlreichen Mitglieder des Tennisclubs Bopfingen und dankte vor allem den Sponsoren des Clubs für die Unterstützung, mit der die Jugendarbeit betrieben wird. Ebenso dankte er allen Helfern, die sich das ganze Jahr über für den TC Bopfingen einsetzen. Er nannte besonders Sportwart Daniel Tschunko und Jugendwart Christoph Leuze, bedankte sich aber auch bei all den anderen Mitgliedern, die bei den Veranstaltungen wie Fasching, Generalversammlung, Zeltlager und Ipf-Cup tatkräftig mithelfen.

Im Anschluss wurde gegrillt. Zudem gab es ein herrliches Salat-Buffet, so dass sich die großen und kleinen Tenniscracks stärken konnten. Das Sommerfest markierte somit einen gelungenen Abschluss für die erfolgreiche Verbandsrunden-Saison 2018 beim Tennisclub Bopfingen.

Fünf Mannschaften, davon zwei Jugend-Mannschaften, konnten den Aufstieg in eine höhere Spielklasse feiern: Die Herren 60 schafften den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest, die Spielgemeinschaft der Damen 50 mit Zöbingen werden in der Verbandsstaffel spielen, die Herren 2 erreichten den Aufstieg in die Kreisklasse II. Die Juniorinnen erspielten sich souverän den Aufstieg in die Staffelliga und die Junioren treten 2019 in der Bezirksklasse 1 an.

Ein großes Dankeschön gab es außerdem für die Mitglieder Mario Bortolazzi, Matze Kleebauer, Dana und Carsten Erck sowie die zweite Herren-Mannschaft, die die Organisation für das Sommerfest übernommen hatten und sich um das leibliche Wohl der Mitglieder und Freunde des Tennisclub Bopfingen kümmerten.