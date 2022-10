Tatort-Kommissar kommt mit eigenem Programm in die Schranne

Der Schauspieler und Musiker Miroslav Nemec ist am Samstag, 22. Oktober, in der Schranne im Alten Rathaus in Bopfingen zu Gast. Der Münchener Tatort-Kommissar lädt zu einem literarisch-musikalischen Abend ein.

Seine künstlerische Karriere begann mit Musik, die er bis heute mit der „Miro-Nemec-Band“ und seiner Jugendband „Asphyxia“ pflegt. Nemec studierte klassisch am Mozarteum Salzburg und besuchte erst danach die Schauspielakademie in Zürich. Es folgten Theaterengagements in beispielsweise Köln, München und Frankfurt. Neben dem „Tatort“ (1991) spielte er unzählige Rollen in Fernsehfilmen und –serien.

In seinem Programm „Miroslav Jugoslav“ erzählt, rezitiert, liest und singt Nemec aus seiner unter diesem Titel kürzlich erschienen Autobiographie. Erinnerungen an den kroatischen Lausbub und seine Patchwork-Familienverhältnisse zwischen Zagreb, Adria, Ober- und Niederbayern.

Tickets gibt’s im Vorverkauf für 21 Euro im Rathaus Bopfingen, der Kleinen Schusterwerkstatt, im TUI Reisebüro Bopfingen sowie online unter www.events-am-ipf.de. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.