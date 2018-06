Talente machen „ganz einfach“ Musik

Die zahlreichen Besucher haben beim diesjährigen Easy-Konzert der städtischen Musikschule Bopfingen eine beeindruckende musikalische Vielfalt zu hören bekommen. Musikschulleiter Gebhard Schmid ist stolz auf die vielen Talente seiner Musikschule.

Früh übt es sich leichter. So einfach lautet die Botschaft beim diesjährigen Easy-Konzert der städtischen Musikschule Bopfingen. Musikschulleiter Gebhard Schmid hatte für die über 150 Gäste des Konzerts eine interessante und abwechslungsreiche Auswahl an Musikstücken und instrumentalen Darbietungen vorbereitet. Mit weit über 25 Darbietungen beeindruckten die jungen musikalischen Talente ihr Publikum.

Den Beginn machte ein inklusives Ensemble aus Kindern und Jugendlichen, die unter der Leitung von Schmid die Stücke „Pasillo“ und „Live is life“ darboten. Nahtlos folgten das Violinensemble der Musiklehrerin Lena Dantonello und das gemischte Ensemble unter der Leitung von Marion Drexler. Dazwischen waren immer wieder Solodarbietungen zu hören, auf die sich die jungen Künstler in monatelangen Proben vorbereitet hatten. Ein bisschen Aufregung und Lampenfieber bei den Musikschülerinnen und Musikschülern gehören selbstverständlich immer dazu. Die Zuhörer belohnten die sehr guten Leistungen der Kinder und Jugendlichen an den Instrumenten mit viel Applaus.

Das jährlich stattfindende Easy-Konzert an der Schule am Ipf ist ein Aushängeschild der städtischen Musikschule Bopfingen. In leichter Konzertatmosphäre präsentieren sich hier die jungen Musiktalente oft zum ersten Mal einem größeren Publikum. Dies ist für die Kinder und Jugendlichen ein Ansporn, besonders fleißig und konzentriert zu üben. Schließlich möchte man sich Mama und Papa und vielleicht auch den Großeltern von seiner besten musikalischen Seite zeigen.

Beeindruckend ist dabei die Vielfalt im Angebot der städtischen Musikschule Bopfingen. Diese reicht vom klassischen Flötenunterricht über das Klavierspiel und das Akkordeon bis hin zur Violine oder auch zum Schlagzeug. Ergänzt wird das Spektrum durch die Möglichkeit, auch Gesangsunterricht zu nehmen. Somit ergänzt die Musikschule die musischen Fächer an vielen Schulen in der Region rund um Bopfingen.