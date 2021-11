Täglich gewinnen und helfen: Der Lions-Club Ostalb-Ipf bringt Adventskalender heraus

„Gewinnen und damit helfen können“ lautet das Motto des Lions-Clubs Ostalb Ipf, der auch in diesem Jahr wieder einen attraktiven Adventskalender mit 241 Preisen im Gesamtwert von mehr als 14 500 Euro herausgegeben hat. Mit dem Verkaufserlös unterstützen die Clubmitglieder die Unterhaltung eines Vorschulkindergarten in Mosambik.

Gewonnen haben aber auch schon die Kinder und Jugendlichen in der Region. Denn wer einen der 3000 Kalender kauft, unterstützt damit die Arbeit an den Musikschulen in Bopfingen, Ellwangen und Neresheim, den Knabenchor der Abtei Neresheim sowie Präventivprojekte an mehreren Schulen.

Dieses Jahr wird auf dem Titel die „Darbringung des Jesuskinds im Tempel“, ein Ausschnitt aus dem Deckenfresko von Martin Knoller in der Neresheimer Abteikirche, zu sehen sein. Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern täglich ermittelt und auf der Homepage des Clubs www.lions-ostalb-ipf.de und der „Ipf- und Jagst Zeitung / Aalener Nachrichten“ www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis veröffentlicht. Zu den Gewinnern gehört, bei wem die gezogene Gewinnnummer mit der auf dem Kalender aufgedruckten Nummer übereinstimmt.

Die Kalender können zum Preis von fünf Euro an folgenden Stellen gekauft werden:

Bopfingen: Modehaus Linse, elektro-plus GmbH, Orthopädie-Schuhtechnik Minder, Rats-Apotheke, Blumenbinderei Wengert.

Ellwangen: Abele Ambiente, Buchhandlung Rupprecht, Zigarren Sperrle.

Neresheim: AVIE Apotheke im Ärztehaus, Neresheimer Klosterbuchhandlung.

Lauchheim: Regionalmarkt Bengelmann.

Westhausen: Baumann Creative GmbH.

Hüttlingen: Orthopädie-Schuhtechnik Minder.

Unterschneidheim: Alamannen-Apotheke, Elektro Buchstab.