Türkei: Frauen von „Mosaik“ schlagen Alarm

Mit gegenseitigem Respekt und Freundschaft klappt das Zusammenleben der Kulturen. In Bopfingen macht das die deutsch-türkische Fraueninitiative „Mosaik“ seit Jahren vor. Nun schlagen die Frauen Alarm: Die aktuelle politische Lage in der Türkei, Anfeindungen und Angriffe gegen Andersdenkende seien eine Gefahr für das Miteinander – auch in Deutschland. Ihre regelmäßigen Istanbul-Reisen hat die Gruppe deshalb vorerst auf Eis gelegt.

Frühjahrsmarkt, Weltfrauentag, muslimische und christliche Feiern, Heimattage, Keltenfest, Kochveranstaltungen – die Initiative „Mosaik“, zu deren Köpfen unter anderem Hatice Yavuz und Heike Rau gehören, ist aus dem städtischen Leben Bopfingens nicht wegzudenken. Die gerade in der Bopfinger Innenstadt stark vertretene türkischstämmige Community bringt sich mit ihren deutschstämmigen Freundinnen und Freunden ins kulturelle Geschehen ein. Ziel ist, Gespräch und Kennenlernen zu fördern.

„Gewalt als politisches Mittel“

Diesem Ziel dienen auch die interkulturellen und interreligiösen Reisen nach Istanbul, welche die Initiative seit sieben Jahren organisiert. Bei diesen Reisen fahren türkische und deutsche Frauen und Ehepaare gemeinsam. Sie lernen sich während der Aufenthalte besser kennen. Damit soll jetzt vorerst Schluss sein. In einer Mitteilung schreibt die Initiative „Mosaik“: „Leider müsser wir unsere Reiseplanungen für das Jahr 2016 und 2017 sofort einstellen. Die unsichere politische Lage in der Türkei zwingt uns dazu. Unsere Fraueninitiative unterstützt kein Land, in dem Andersdenkende ins Gefängnis geworfen werden, wo Gewalt als politisches Mittel eingesetzt wird und offen über die Einführung der Todesstrafe diskutiert wird.“

Die Frauen geben offen zu, diesen Schritt zu bedauern, da diese Veranstaltungen das Herzstück ihrer Fraueninitiative seien und fügen hinzu: „Unsere weiteren Aktivitäten bleiben davon unberührt und wir hoffen sehr,dass wir die freundschaftlichen Verbindungen, die entstanden sind, auf diese Weise weiter pflegen können.“

„Trotz der Furcht vor Anschlägen haben wir immer gesagt: Wir reisen trotzdem nach Istanbul“, sagt Hatice Yavuz, die auch SPD-Stadträtin in Bopfingen ist, gegenüber unserer Zeitung. Nun aber sei ein Punkt erreicht, an dem solche Reisen nicht mehr möglich seien.

Hass und Hetze auch unter den Türken in Deutschland

Nach dem Putschversuch in der Türkei haben sich auch in Deutschland und in der Region vielerorts Hass und Hetze unter den hier lebenden Türken und türkischstämmigen Deutschen breit gemacht. In sozialen Netzwerken wird – unter anderem im Namen des türkischen Generalkonsulats in Stuttgart – dazu aufgefordert, die Namen und Adressen von Personen zu melden, die in der sogenannten Gülen-Bewegung aktiv sind. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vermutet im Gründer der religiös-konservativen Bewegung, Fethullah Gülen, den Drahtzieher hinter dem Putschversuch. In Stuttgart steht eine Privatschule der Gülen-Bewegung nun unter Polizeischutz. Medien, die der Bewegung nahestehen, wie die auch in Deutschland und der Region aktive Zeitung „Zaman“, waren schon häufiger Angriffen ausgesetzt. Auch von Pöbeleien in Moscheen und auf der Straße ist zu hören. In sozialen Netzwerken kocht der Hass hoch. Hatice Yavuz und die anderen Frauen der Initiative „Mosaik“ möchten auch wegen dieser aufgeheizten Stimmung, die sich gegen alle Andersdenkenden wendet, nicht mehr nach Istanbul fahren. So berichtet sie von einer Touristin, die in einem Istanbuler Restaurant eindringlich aufgefordert wurde, einen Schal in den Farben Rot und Grün abzulegen. Die Begründung hieß: „Wenn jetzt noch Gelb dabei wäre, sähe es aus wie die Fahne der kurdischen PKK.“