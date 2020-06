Bei einem Vorfahrtsunfall ist eine Autofahrerin mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Der Rollerfahrer starb an der Unfallstelle.

Am Sonntag kurz vor 11 Uhr wollte eine 18-jährige Autofahrerin von Hürnheim nach Schmähingen fahren. Sie überquerte dabei die Kreisstraße DON9. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Motorroller auf der DON9 von Ederheim kommend in Richtung Hohenaltheim. Die junge Pkw-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des Zweiradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 10 000 Euro