Bereits am Montag zwischen 4.20 und 18 Uhr hat ein Unbekannter einen Renault Clio zerkratz, der in dieser Zeit auf dem Bahnhofsplatz in Bopfingen abgestellt gewesen ist. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Telefon 07362 / 96020 entgegen.