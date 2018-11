Die Fußballabteilung des SV Kerkingen hat ihren traditionellen Kameradschaftsabend gefeiert. In gemütlicher Runde sind verdiente Vereinsmitglieder und aktive Fußballer geehrt worden.

Beim SV Kerkingen hat der Kameradschaftsabend eine lange Tradition. Gemeinsam in gemütlicher Runde blicken die Mitglieder auf das Vereinsjahr zurück. „Dazu gehört auch Danke zu sagen, an all diejenigen, die sich ehrenamtlich für ihren SV Kerkingen engagieren“, meint der Vereinsvorsitzende Peter Kaiserauer bei seiner Begrüßung. Vor zahlreichen Gästen im vollbesetzten Saal des Bürgerhauses in Kerkingen ließ Kaiserauer noch einmal kurz das Jahr beim SV Kerkingen Revue passieren.

Rückblick auf ein ruhiges Jahr

„Das Jahr 2018 war ein eher ruhiges Jahr. Alles läuft rund“, meint der Vorstand. Zu Gast in diesem Jahr in Kerkingen war Hans Georg Maier vom Württembergischen Fussballverband, Bezirk Kocher/Rems, Maier brachte die vielen Urkunden und Ehrennadeln für die diesjährigen Geehrten beim SV Kerkingen mit. „Das ist immer ein fröhlicher, aber auch würdiger Rahmen, verdiente Spieler und ehrenamtliche Funktionäre zu ehren. Ohne diese Personen gäbe es keinen Sportverein“, sagte Maier. Davor hatte schon der SV Kerkingen seine langjährigen Mitglieder und aktiven Spieler geehrt. Im Anschluss an den offiziellen Teil des Kameradschaftsabends des SV Kerkingen ging es dann nahtlos in den gemütlichen und humorvollen Teil des Abends über.

Übersicht über die geehrten Mitglieder

Die Verbandsehrennadel des WFV in Silber erhielten: Thorsten Wohlfrom, Franz Schwarz, Heiko Rieger, Martin Nagler, Martin Müller, Alfred Müller, Niklas Maier, Gerhard Geiß und Wolfgang Baum.

Die Spielerehrennadel in Bronze erhielten Christoph Leib und Markus Jakob. Die Spielerehrennadel in Silber erhielt Fabian Schwarz.

Langjährige aktive und passive Treue: Martina Bühlmeyer, Claudia Graf, Theresia Schmidle, Matthias Herdeg, Stephan Keserü, Alexander Uhl, Wilhelm Gröner, Martin Handschuh, Nikolaus Hurler, Rolf Illenberger, Josef Kapeller, Marianne Müller, Nikolaus Pfauth, Matthias Möndel, Roland Plöchl, Florian Hollndonner und Johannes Rieger.