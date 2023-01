SV Kerkingen ehrt Mitglieder

Nach dreijähriger coronabedingter Abstinenz konnte wieder ein Kameradschaftsabend beim Sportverein Kerkingen stattfinden. Bereits am Nachmittag waren die Kinder und Jugendlichen zu Spiel, Spaß, Tanz, Musik und gutem Essen eingeladen. Am Abend begrüßte Vereinsvorstand Peter Kaiserauer die zahlreich gekommenen Mitglieder. Nach einer ausführlichen Dankesrede an Vereinsmitglieder, Freunde, Helfer und Sponsoren sowie einer Zusammenfassung des letzten Jahres wurden die Ehrungen der Jahre 2020 bis 2022 des Württembergischen Fußballverbandes durch den Ehrenamtsbeauftragten Hans-Georg Mayer und des Sportvereins Kerkingen durchgeführt. Umrahmt wurde der rundum gelungene Abend von Livemusik, tollem Essen und tanzenden Vereinsmitgliedern, die auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr beim Sportverein Kerkingen zurückblicken können.