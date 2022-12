Superstar Alvaro Soler kommt nach Bopfingen

Nach zwei Jahren Pandemie konnte man am Ipf heuer endlich wieder feiern. Mit Nico Santos kam einer der aktuell angesagtesten Künstler nach Bopfingen. 2023 wollen die Macher der „Summer Vibes“ nochmal einen drauflegen. Daher gibt es im kommenden Jahr nicht nur ein Konzert, sondern gleich drei Veranstaltungen. Wie auch in den vergangenen Jahren finden sich in der Liste der Künstler durchweg bekannte Namen, deren Auftritte sicherlich bei vielen für große Vorfreude auf das kommende Jahr sorgen dürften.

Der erste Termin steht bereits fest: Zum Auftakt wird am 20. Juli Alvaro Soler beim Hautnah-Konzert im Stadtgarten auftreten. Aber: Zwei weitere Highlights warten noch darauf, veröffentlicht zu werden. Hier werden sich die Fans aber auch nicht mehr lange gedulden müssen, so die Stadt Bopfingen. Eines sei aber schon verraten. Mit dem Format „Baden-Württemberg lacht“ kommt das seit über 20 Jahren wohl erfolgreichste Comedy- und Kabarett-Festival in Baden-Württemberg nach Bopfingen.

Was Alvaro Soler in den Jahren 2015 bis 2019 mit seiner Musik erlebt hat, kann man getrost eine Sensation nennen. Er ist ein Weltstar mit Gold- und Platin-Alben rund um den Globus, seine Musik sprüht vor Lebensfreude. Geboren in Barcelona, aufgewachsen in Japan, lebt der Popmusiker heute zwischen Berlin und Barcelona, spricht fünf Sprachen und ist in der Welt zu Hause. Schon früh lernte er, wie Musik Menschen und Kulturen verbindet, Grenzen überwinden lässt.

Spätestens seit der Sendung „Sing meinen Song“ ist seine deutsche Fangemeinde riesig. 2023 ist er zum dritten Mal in Folge als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen. Der international gefeierte Star legte mit seiner Single „El mismo sol“ den Grundstein seiner Karriere. Mit seinen drei Studioalben „Eterno Agosto“, „Mar de colores“ und „Magia“ sowie reihenweise Hitsingles wie „Sofia“, „La Cintura“ und „Magia“ meldet er insgesamt mehr als fünf Milliarden Streams und wurde weltweit mit über 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert.

Erfolge für die andere Jahrzehnte brauchen. Auch deshalb ist Alvaros Range so breit wie das Leben selbst: von bittersüßen Liebesliedern aus Aufrichtigkeit und unstillbarer Melancholie über tiefgründige Tracks mit zarter Percussion oder Breitwand-Orchester bis hin zum bestens gelaunten, organischem Pop mit Dance- und Flamenco-Einflüssen. Nach Jahren auf dem internationalen Parkett hat er einen eigenen, authentischen Sound, den man in den Airplaycharts zwischen Buenos Aires und Berlin auf Anhieb erkennt.

2022 war Alvaro Soler auf großer „Magia European Tour“ mit Arena-Konzerten in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Österreich, Italien, Polen, Tschechien und Spanien, bei denen er überall ein begeistertes Publikum hinterließ.