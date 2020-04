Streit in Wallerstein: Männer beißen und kratzen sich

Zwei Männer sind gestern Abend in der Hauptstraße in einer Wohnunterkunft lautstark in Streit geraten. Während ein 36-Jähriger vermutlich seinen 24-jährigen Kontrahenten kurz nach 20.30 Uhr in die Rippen gebissen hatte, revanchierte sich dieser daraufhin und kratzte den 36-jährigen Angreifer am Rücken.

Der Grund des Streits erschloss sich den Polizisten zunächst noch nicht. Zur Versorgung der Bisswunde wurde der 24-Jährige anschließend mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Beide Männer werden in den nächsten Tagen zur Vernehmung bei der Polizei erscheinen.