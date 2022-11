Straßen in Baldern saniert

Viele Jahre war es ein Wunsch des Ortschaftsrats, jetzt konnte man das symbolische Band endlich durchschneiden: Die Stadt Bopfingen hat in Baldern die Löwengasse und die Obere Weilerstraße umfassend saniert und ausgebaut. 2017 hatte man den Bauantrag gestellt, im August 2019 haben die Bauarbeiten begonnen.

„Baldern ist neben Schloßberg unser zweites Bergdorf“, sagte Bürgermeister Gunter Bühler am Dienstag beim Pressetermin. Diese Tatsache habe die Baustelle auch entsprechend anspruchsvoll gemacht. So habe man an starken Steigungen arbeiten müssen und beispielsweise Stützmauern sanieren müssen. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme könne sich Baldern nun wirklich sehen lassen. In dieser Ortschaft sei im Straßenbau nun soweit alles in Ordnung. Und dies sei auch das Ziel, nämlich, dass die Menschen eine hohe Wohn- und Lebensqualität in den Ortschaften haben. Die Maßnahme ist vom Land mit Hilfe des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 170.000 Euro gefördert worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 656.000 Euro, wie Bühler weiter erläuterte.

Der Bürgermeister dankte der ausführenden Firma Engelhardt aus Dinkelsbühl sowie den weiteren Beteiligten für den unkomplizierteund und konstruktiven Bauablauf sowie das gute Miteinander.

Das Projekt sei nur eine von mehreren Maßnahmen in den Bopfinger Teilorten, die man umsetze. Als Beispiele nannte Bühler unter Anderem den Dorfplatz in Aufhausen, die Hermann-Hahn-Straße in Trochtelfingen oder die Ortsdurchfahrt Unterriffingen. Dies zeige, dass man die Ortschaften nicht vergesse und diese Teil der Stadt seien.

Balderns Ortsvorsteher bedankte sich bei der Verwaltung, dass „alles so problemlos über die Bühne ging“. Anwohner und Bevölkerung seien sowohl mit der Baumaßnahme als auch mit dem Ergebnis zufrieden.