„Kinder stärken – Kinder schützen. In Indonesien und weltweit!“ unter diesem Motto sind am 4. Januar in Oberdorf die Sternsinger von Haus zu Haus gezogen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ brachten sie den Segen „Christus segne dieses Haus“ in die Oberdorfer Haushalte. Die gesammelten 1140 Euro werden schwerpunktmäßig nach Asien fließen, wo viele Kinder unter schwierigen Bedingungen aufwachsen. (Foto: privat)