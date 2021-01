Sternsinger danken für Spenden

„Kindern Halt geben … in der Ukraine und weltweit“ ist das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion gewesen. Auch wenn die Sternsinger nicht an die Tür kommen durften, wurde dennoch darum gebeten, für diese Aktion zu spenden. Am Dreikönigstag wurden deshalb die Sternsinger zumindest symbolisch ausgesendet. Dafür wurden Spendentüten mit einem Segensaufkleber für die Tür sowie einem Gebet verschickt. Die Aktion brachte in Flochberg 4400,40 Euro, in Dirgenheim 1008,62 Euro und in Kirchheim am Ries 1428,50 Euro. Für die großzügigen Spenden sagen die Sternsinger: „Ein herzliches Vergelt’s Gott!“