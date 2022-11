Statue von Gerd Müller in Nördlingen enthüllt

In Bronze gegossen erinnert die Stadt Nördlingen an einen seiner berühmtesten Söhne: Gerd „Hadde“ Müller. Zum Gedenken an den Ausnahmefußballer haben seine Witwe Uschi und Weggefährten des „Bombers der Nation“ die Feier begleitet.

So steht er, nachdem das rote Tuch gefallen war, umringt von FC Bayern-Präsident Herbert Hainer (Mitte), seiner Frau Uschi, seinem Enkel, Torwartlegende Sepp Maier sowie Franz „Bulle“ Roth und etlichen Medienvertretern, nun an der Einmündung der Herrengasse in die Bergerstraße.

Heute ist die Hauptstadt Bayerns nicht München, sondern Nördlingen. Ministerpräsident Markus Söder

„Heute ist die Hauptstadt Bayerns nicht München, sondern Nördlingen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der ebenfalls zur Einweihung der Statue angereist ist. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie im Laufe des Freitag auf Schwäbische.de/Ostalb.