Standing Ovations für „Joy of Gospel“

Die Zeit schien still zu stehen in der Sankt-Josefs-Kirche beim Benefizkonzert des Gospelchors „Joy of Gospel“, zu dem der Freundeskreis der Realschule Bopfingen eingeladen hatte: So intensiv und emotional wirkten die stimmgewaltigen Lieder wie „Glory Halleluja“ oder „What a wonderful world“ auf das Publikum. Am Ende gab es stehende Ovationen.

„Danke, dass sie sich Zeit genommen haben und hierher gekommen sind“, sagte Dirigentin Tanja Gold-Hagen am Ende des begeisternden Konzertes. Dabei gebührte der Dank eigentlich dem Chor für einen besonderen Abend, an dem die Nächstenliebe im Vordergrund stand und die Besucher erlebten, auf was es im Leben ankommt – darauf, sich gegenseitig zu helfen und sich Zeit zu nehmen für den anderen –Zeit, die in dieser hektischen Welt ein Luxusgut zu werden scheint. Seit 1993 besteht der Chor „Joy of Gospel“, der ausschließlich für humanitäre Zwecke singt und in mittlerweile über 130 Konzerten mehr als 250 000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt hat.

Emotional und intensiv erklangen die soulig-bluesigen Stimmen der rund 30 Sängerinnen und Sänger. Ob Klassiker wie „Lean on me“, „Go tell it from the mountains“ oder das ohne Klavierbegleitung intonierte „Glory Halleluja“, oder ob weniger bekannte Lieder wie „Voice in the wind“ und „Ain´t the mountain high enough” – Stimmen und Texte berührten die Seele.

Dank hervorragender, stets wechselnder Solisten und eines stimmgewaltigen Chors wurde jedes Lied zu einem Erlebnis. So auch „John the Regulator“, als Duett gesungen, oder das von einem Trio besonders emotional interpretierte „Go my soul you´re not alone“. Die Lieder griffen ineinander, so dass etwas Großes entstand und die Zuhörer die Kraft der Lieder regelrecht spürten. Seinen Anteil daran hatte auch Pianist Andreas Wagner. Mal gefühlvoll, mal romantisch oder fordernd, war er mit seinem Piano die ideale Begleitung der Ausnahestimmen.

Mit „Mit Schoklädla fängt ma Mädle“ bedankten sich Realschuldirektor Rektor Karl-Heinz Abele und der Kassierer des Freundeskreises Manuel Schildt für den wunderbaren Abend. (jubl)