Stadtkapelle Bopfingen wählt neue Ausschussmitglieder

Die Generalversammlung der Stadtkapelle Bopfingen unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen ist in diesem Jahr wieder in Präsenz in der Alten Post abgehalten worden. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Rückblick auf das Jahr 2020 aus Sicht des Vorsitzenden sowie der Dirigentin, die Entlastung der Vorstandschaft, Neuwahlen und ein Ausblick in die Zukunft.

Pandemiebedingt verlief das Jahr 2020 nicht wie geplant und auch die Stadtkapelle musste, wie viele andere Vereine, um ihren Erhalt kämpfen. Dies sei vor allem durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bopfingen und dem Förderverein der Stadtkapelle Bopfingen gelungen. Vorstand Hermann Bayer bedankte sich stellvertretend bei dem anwesenden Bürgermeister Gunter Bühler und dem Vorsitzenden des Fördervereins Hans-Martin Lechler.

Im Bericht der Dirigentin Alicia Rupprecht wurde deutlich, wie stark der Zusammenhalt auch innerhalb der Kapelle ist. In Zeiten von Lockdowns wurde virtuell weitergeprobt und zusammen musiziert. Ihren Rückblick beschloss sie mit den Worten: „Wir merken doch alle, wie gut Musik uns tut und wie sehr wir sie in unserem Alltag brauchen.“

Bei den Neuwahlen verkündete der langjährige Vorstand Hermann Bayer, dass er nach 18 Jahren sein Amt niederlegen wolle. Ihm sei es wichtig, dass frischer Wind neue Ideen bringe. Auch für seine Nachfolge sei schon gesorgt und er könne sein Amt guten Gewissens abgeben.

Als neuer Vorsitzender wurde einstimmig Michael Nährich gewählt, ebenfalls langjähriges Stadtkapellen-Mitglied und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender.

Die zwei Ämter der stellvertretenden Vorsitzenden wurden erneut durch Sybel Ripperger und neu gewählt durch Simon Benning besetzt. Nach 22 erfolgreichen Amtsjahren als Schriftführerin wurde Sabine Schied von Jana Belik abgelöst.

Weitere Mitglieder des Ausschusses sind Kassierer Michael Raunegger-Müller, Kassenprüferinnen Stefanie Fischer und Carmen Fasser, Jugendreferenten Katharina Sörgel, Sarina Gröger, Hanna Grimminger und Marvin Preus, Notenwart Hermann Bayer, Beisitzer Martina Lechler und Harald Ripperger und Zeugwartin Carola Schiller, die den Posten nach 20 Jahren von Ingrid Sörgel übernommen hat. Nicht zuletzt freute sich Bürgermeister Bühler über „so reibungslose, immer einstimmige Neuwahlen“ und lobte das Engagement.

Für das laufende Kalenderjahr stehen nun noch die Heimattage in Bopfingen und das traditionelle Weihnachtskonzert am vierten Advent im Terminkalender.