Stabwechsel in der Schüler-Union Ipf-Härtsfeld – Lisa Gasch ist neue Chefin

Die 14-Jährige Bopfingerin Lisa Gasch ist zur neuen Vorsitzenden der Schüler-Union Ipf-Härtsfeld gewählt worden, nachdem sich ihr Vorgänger Nico Gasch nicht erneut zur Wahl stellte. Damit ist sie die jüngste Vorsitzende eines Verbandes der Schüler-Union in ganz Baden-Württemberg. „Wir akzeptieren keine weiteren Lippenbekenntnisse in der Politik, sondern fordern pragmatische Entscheidungen gemeinsam mit uns Jugendlichen”, betont die frischgewählte SU-Chefin.

Die Hauptversammlung der Schüler Unionisten, die unter dem Motto „Restart” stand, war Abschied und Neuanfang zugleich. Der Gründer und bisherige Vorsitzende des Ortsverbandes, Nico Gasch, hat sich nach seiner Wahl zum neuen Landeschef der Schüler-Union Baden-Württemberg dazu entschieden, nicht erneut in Bopfingen anzutreten. „Dieser Verband liegt mir sehr am Herzen. Wir sind gemeinsam an unseren Aufgaben gewachsen, wir sind hier gemeinsam groß geworden”, erklärte er bei seiner Verabschiedung.

An der Versammlung nahmen unter anderem der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Bürgermeister Gunter Bühler und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Trautwein teil. „Es ist ein starkes Signal, dass dieser Verband eine starke Stimme für die Schüler in der Region abbildet”, freute sich der Landtagsabgeordnete Mack.

Günter Bühler zeigte sich erfreut, dass sich die Schüler-Union aktiv für die Belange der Jugendlichen einsetzt und die Politik vor Ort stark bereichert. Auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Trautwein blickte stolz auf das Engagement der jungen Christdemokraten zurück und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand.

Lisa Gasch wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden der Schüler-Union Ipf-Härtsfeld gewählt. Als Stellvertreterin wird sie weiterhin die 18-jährige Xenia Holzner unterstützen, zur Finanzreferentin wurde Lea Schlax gewählt. Jan Zeller und Kim Payer komplettieren den Vorstand als Beisitzer.