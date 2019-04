Sportlerin aus dem Ries misst sich in der Sendung „Ninja Warrior“

Die Gemeinsamkeiten von Fabiola Hopp mit Prinzessin Lillifee halten sich in Grenzen. Und dennoch hat die Sportlerin eine bevorstehende Herausforderung vermutlich der rosaroten Blütenfee zu verdanken, vor allem aber einer einfallsreichen Kollegin. Die 32-Jährige hat eine Einladung für die Vorrunde der vierten Staffel von „Ninja Warrior“ erhalten.

Das ist eine Show des Fernsehsenders RTL, bei der Männer und Frauen einen Hindernis-Parcours bezwingen müssen. Es kommt vor allem auf Kraft, Körperbeherrschung und Ausdauer an. Und schnell müssen sie auch noch sein.

Bewerbung im Prinzessin-Lillifee-Kostüm

Mit der Anmeldung für die Show wurde sie von ihrer Kollegin überrascht. Wenn Fabiola Hopp laut denkt, kommentiert sie das gern mit: „Ja scheiße, jetzt bin ich im Arsch.“

Ihre Mitarbeiter lachen dann, sie auch. Ein bisschen unwirklich scheint die Teilnahme an der anspruchsvollen Show noch zu sein.

Ihre Kollegin hat in Eigenregie den Bewerbungsbogen ausgefüllt und ein Bild an RTL geschickt, in dem die Rieserin in einem Prinzessin-Lillifee-Kostüm eine Stemmübung mit einer Langhantel ausführte – den sogenannten Overhead Snatch.

Die Überraschung war gelungen, als die Zusage endlich kam „Das hat zu einer kurzfristigen Leichenstarre geführt, logischerweise“, sagt sie. Bald wird es also wirklich ernst.

Da musst du zu allem deinen Kopf benutzen. Fabiola Hopp

Die 32-Jährige war zunächst angestellte Studioleiterin des Rieser Kraftwerks und hat vergangenes Jahr mit Melanie Töpfer die Geschäftsführung des Sportstudios übernommen.

Wer also motivierte und sportverrückte Menschen am Samstagvormittag um das Studio auf dem ehemaligen Kathreingelände in Nördlingen rennen und Traktorreifen stemmen sieht, kann davon ausgehen, dass eine der beiden dabei ist. Von Ungefähr kommt die Bewerbung für Ninja Warrior nicht.

Hopp spielt unter anderem Fußball

Greifen, halten, hangeln, hüpfen – dass die Athletik-Fußballerin gute Karten hat, bewies sie bereits bei einem Casting im Februar bei München. Sie setzte sich gegen viele Mitstreiter durch, auch gegen eine Profiboxerin, auf deren Shirt ein Bundesadler abgedruckt war.

Unter den Übungen war eine ihrer Parade-Disziplinen aus dem Crosstraining: In drei Minuten so viele Box-Jumps (Sprünge auf eine Holzkiste) und Liegestütze wie möglich machen. „Da musst du zu allem deinen Kopf benutzen“, sagt sie mit Blick auf die Konkurrenz.

In der RTL-Show „Ninja Warrior“ versuchen sich die Kandidaten am Bezwingen eines Hindernis-Parcours. (Foto: Uli Deck / DPA)

Für die Liegestütze gab es mehr Punkte, die Konzentration war also auf diese Übung gerichtet, aber nicht bis zur Erschöpfung. Auf diese Weise hielt sie durch. In drei Minuten 45 mal auf eine Kiste hüpfen und in der selben Zeit noch 63 Liegestütze machen – kein Wunder formiert sich im Hintergrund bereits ein kleiner Fanclub für die Show.

Freunde und Bekannte feuern sie in den sozialen Netzwerken an

In den sozialen Netzwerken feuern sie viele Freunde und Bekannte schon jetzt an. Das Halbfinale findet am 25. Juni statt, das Finale dann zwei Tage später – dafür kann sich Fabiola Hopp in der Vorrunde in Karlsruhe qualifizieren. Ein paar Sachen wird sie noch speziell trainieren müssen. Die Himmelsleiter beispielsweise, an der sie mit einer Stange senkrecht nach oben hüpfen muss.

In der vierten Staffel von Ninja Warrior rücken die Frauen endlich in den Fokus. Es soll eine „Last Woman Standing“ geben – die beste Athletin aus jeder Vorrundenshow kann sich bei entsprechender Leistung für das Halbfinale qualifizieren und hat somit die Chance, ins Finale einzuziehen. Bislang konnten sich nämlich nur wenige Frauen überhaupt gegen die Männer durchsetzen.

Die stärkste Frau wird dem Sender zufolge am Ende mit einem Preisgeld und einer Medaille ausgezeichnet. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, wie ein Sprecher des Senders gegenüber unserer Zeitung mitteilt.