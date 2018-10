Sperrung irritiert Bopfinger Autofahrer

Wegen der Sperrung der Bopfinger Bachgasse kommt es vor allem im Bereich der Nürnberger Gasse zu Irritationen bei den Autofahrern. Die mittlerweile besser erkennbare Beschilderung sieht vor, dass die Einbahnstraßenregelung der Nürnberger Gasse bis zum Abzweig Turmweg aufgehoben ist. Beim Turmweg wurde die Einbahnstraßenregelung umgedreht, so dass er als Ausfahrt dient. Die Einbahnstraßenregelung vom Turmweg zur Einmündung der Nürnberger Gasse in die Hauptstraße gilt weiter. Dennoch würde sich sicher so manch ein Autofahrer eine bessere Beschilderung der derzeitigen Verkehrsführung wünschen. Foto: Blankenhorn