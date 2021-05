Spenden machen Kletterturm möglich

Der städtische Kindergarten Sonnenschein in Schloßberg hat mithilfe einer Spendenaktion einen neuen Kletterturm für den Spielgarten anschaffen können. Der neue Turm wurde jüngst im kleinen Rahmen eingeweiht und übergeben. Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler bestaunte bei dem Vor-Ort-Termin das neue Spielgerät und ließ anschließend die Spendenaktion noch einmal Revue passieren. Dabei hob er den Videoaufruf zum Spenden hervor. Eine Aktion, die es in dieser Weise bislang noch nicht gegeben habe, sagte Bühler. Der Aufruf habe viele Menschen berührt und angesprochen, so dass am Ende eine unerwartet hohe Spendensumme zusammengekommen ist. Bühler bedankte sich im Namen der Stadt Bopfingen bei allen Spendern.

Darüber hinaus würdigte Bühler auch den Einsatz der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die viele Arbeitsstunden rund um den Aufbau geleistet hätten.

Zu den Helfern gehörte aber auch Dietmar Dietz, der bei der Feierstunde ebenfalls vor Ort war. Dietz war Ansprechpartner und Organisator für den städtischen Bauhof. Als „Mann der ersten Stunde“ hatte er den Kletterturm mit ausgesucht und alles rund um den Aufbau geplant und organisiert.

Ebenfalls mit von der Partie war die Amtsleiterin für Finanzen, Familie und Bildung, Marina Gerner. Auch sie war von Anfang an in alle Prozesse involviert.

Stellvertretend für den Elternbeirat und die Eltern war zudem die Elternbeiratsvorsitzende, Kathrin Kummich, anwesend, die auch sehr viel Engagement und Zeit in das Projekt investiert hatte. Von ihr stammte unter anderem auch die Idee zu dem Videoaufruf. Silvia Hubel, Leitung des Kindergartens Sonnenschein, sprach abschließend allen Beteiligten rund ums Projekt und vor allem jedem Spender großen Dank aus.