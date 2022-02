Spenden für das Kinderdorf Sankt Josef

Trotz der pandemiebedingten Absage des Weihnachtsmarkts des Dehlinger Biergärtles hat eine Weihnachtsaktion zugunsten des Kinderdorfs Sankt Josef stattfinden können. Durch die Initiative des Betreibers Alexander Kwatsch mit mehreren Kooperationspartnern konnte eine Spendensumme von 700 Euro an den Leiter des Kinderdorfs Sankt Josef in Unterriffingen, Erich Staudenmaier, übergeben werden. Beteiligt an der Aktion hatten sich Sanitär Wieser, Dorfmerkingen, Autohaus Sing, Aalen, Kunstschmied Lacker, Dehlingen, Axel Mayer, Waldstetten, und der Initiator Alexander Kwatsch.