Spatenstich für neuen Ipf-Treff

Am Dienstag, 6. Februar, um 11 Uhr, feiert die Firma Merz Objektbau aus Aalen den ersten Spatenstich für den neuen Ipf-Treff in Bopfingen. Der alte, 1982 erbaute Einkaufs- und Freizeitkomplex ist mittlerweile vollständig abgerissen, wie Architektin Anja Michalek vom Projektentwickler Merz Objektbau in Aalen gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Die Abbrucharbeiten hatten im Hochsommer vergangenen Jahres begonnen und waren für viele Bopfinger eine kleine Attraktion.

Bis zum Frühjahr 2019 soll auf dem Gelände zwischen Altstadt und B 29 ein Fachmarktzentrum, bestehend aus drei Gebäudekomplexen auf insgesamt 14 000 Quadratmetern eröffnet werden. Rund um einen großen Parkplatz mit Platz für 180 Autos entstehen mehrere Gebäudeteile. Alleine 4250 Quadratmeter Fläche soll der Ankermieter Rewe mit einem modernen Einkaufszentrum einnehmen. Auf 800 Quadratmetern ist ein dm-Drogeriemarkt vorgesehen. Außerdem soll der Textiler AWG auf dem Ipf-Treff-Areal einziehen. Ein parallel zur B 29 verlaufendes Riegelgebäude im südlichen Teil könnte Platz für Büros Spielhalle, Gastronomie und ein Boardinghouse bieten. Die Nutzung dieses Gebäudes für Wohnungen hat der Bopfinger Gemeinderat zwar genehmigt. Allerdings seien bis jetzt keine Wohnungen im neuen Ipf-Treff geplant, betont Anja Michalek von Merz Objektbau.

„Alle Gebäude werden gleichzeitig errichtet“, sagt Michalek und fügt hinzu: „Der Spatenstich erfolgt mitten auf dem Baufeld auf Höhe des Spitalplatzes.“ Nachdem die Stadt Bopfingen Kanal- und Wasserleitungen auf dem Gelände verlegen ließ, beginnen nun die Rohbauarbeiten. Mit der Eröffnung des neuen Ipf-Treffs sei im April 2019 zu rechnen. Der Aalener Projektentwickler hat in der Vergangenheit unter anderem Rewe-Center in Heidenheim in Böbingen sowie Rewe-Fachmarktzentren in Heubach und Herbrechtingen gebaut.