Spatenstich für 15 Wohnungen

In Bopfingen ist der erste Spatenstich für den Bau eines dreiteiligen Mehrfamilienhauses erfolgt. Insgesamt werden dort in der Lindenstraße 15 barrierearme Wohnungen sowie drei Gewerbeeinheiten entstehen. Bürgermeister Gunter Bühler begrüßt die Schaffung von Wohnraum in privater Initiative. Ende 2019 soll das Projekt fertig sein.

„Die Wohnungen sind eigentlich ein Traum für jeden Ipfmess-Gänger“, sagt Timmo Basic vom Architekturbüro Basic Hildner Abele Architekten scherzhaft. Tatsächlich liegt das Gebäudeensemble keine 300 Meter vom Ipfmessplatz entfernt und doch ist es vor dem Trubel genug geschützt, um Erholung zu finden. Das Interesse an den Wohnungen sei bereits riesig gewesen, bevor die Planungen bekannt geworden seien, sagt Basic. Bürgermeister Gunter Bühler begrüßt ausdrücklich, dass mit der Reba GbR ein Privatinvestor in Bopfingen neuen und attraktiven Wohnraum schafft. „Der Standort Bopfingen braucht solche Projekte und Initiativen neben dem Angebot von erschlossenen Baugebieten in Bopfingen. Das steigert die Wohnqualität und vor allem die Attraktivität, in unserer Stadt wohnen zu wollen“, so Bühler.

Es entstehen insgesamt 15 moderne und barrierearme Mietwohnungen in den Obergeschossen und drei erdgeschossige Gewerbeeinheiten. Die Wohnungsgrößen bewegen sich zwischen 81 Quadratmetern und 115 Quadratmetern mit Balkon oder Gartenanteil. 20 Tiefgaragenplätze stehen den künftigen Mietern zur Verfügung – mit Anschlüssen für E-Mobilität. Dazu kommen noch 33 Fahrradstellplätze. (mab)