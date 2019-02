Sozialarbeit funktioniert in Bopfingen gut

Seit mehr als 30 Jahren stellt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Aalen in Bopfingen soziale Leistungen zur Verfügung. „Die Sozialarbeit des DRK schließt Lücken in der sozialen Versorgung Bopfingens, die die Stadt selbst nicht leisten könnte“, sagte Bürgermeister Gunter Bühler bei der Sitzung des Gemeinderats, bei der das DRK seinen Tätigkeitsbericht erläuterte.

Über ein eigenes Sozialamt verfügt die Stadtverwaltung Bopfingen nicht. Bei Fragen zu Sozialleistungen sind zwar die Mitarbeiter des Bürgerbüros vor Ort. Bei konkreten Fragen aber werden die Menschen an die Sozialberatung des DRK verwiesen. „Einzelpersonen und Familien werden von uns bei persönlichen Problemen beraten und betreut. Dabei handelte es sich um Menschen, die durch eine Veränderung ihrer Lebensumstände in Not geraten sind“, sagt Yvonne Wagner vom DRK. Häufige Probleme seien Überschuldung, aber auch Hilfebedarf aufgrund schwieriger familiärer Situationen geweseb. Ziel sei es dabei immer, nicht nur akute Notsituationen zu lösen, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und damit eine langfristige Perspektive für die Betroffenen zu schaffen.

Insgesamt funktioniert das Netzwerk an sozialen Diensten in Bopfingen. Neben der Sozialberatung bietet das DRK auch Hilfe in der Kinder- und Jugendsozialarbeit, Integration von Migranten, mobile Dienste oder Kontaktgruppen für ältere Personen und Menschen mit Beeinträchtigungen und eine Ehrenamtskoordination an. Letzteres hat sich zu einem Erfolgsmodell in Bopfingen entwickelt. „Die Ehrenamtskoordination des DRK gibt es seit Juni 2016 in Bopfingen. In diesen zweieinhalb Jahren hat sich bereits einiges entwickelt“, sagt Carola Schiller, DRK-Sozialarbeiterin für Bopfingen. Besonders stolz sei man in Bopfingen auf seinen neuen Jugendtreff in der Schmiede, einer ehemaligen Gaststube, die von den Jugendlichen in vielen Stunden Eigenleistung auf den Vordermann gebracht wurde. Auch die „Schatzkammer“ Bopfingens, ein Seccond-Hand-Laden des DRK, habe sich durch den Einsatz vieler engagierter Ehrenamtlicher gut entwickelt.

Von Einzelgesprächen bis zu Prävention

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schulsozialarbeit am Bildungszentrum Bopfingen. Die Stadt geht hier einen neuen Weg und hat das Beratungs- und Betreuungsangebot für alle Schularten am Bildungszentrum gebündelt. Seit September 2018 ist Nicola Scheer neue Schulsozialarbeiterin am Bildungszentrum. Seit Januar wird sie von Andrea Lorke unterstützt. Beide sind Angestellte beim DRK. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte reichen von Einzelgesprächen mit Schülern bis hin zu Klassentrainings zur Prävention und Stärkung der Sozialkompetenz. Zum Frage, ob in den letzten Jahren, mehr Beratungs- und Betreuungsbedarf an den Schulen notwendig geworden sei, konnte Sabine Nemesch, stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsleiterin und Leiterin der Sozialarbeit, Auskunft geben: „Ich beobachte seit über 15 Jahren tatsächlich ein Mehrung von Fällen an den Schulen. Dies hat sehr viel mit dem geänderten sozialen Umfeld der Kinder zu tun. Durch die Sozialarbeit ist die Situation an den Schulen viel ruhiger geworden.“ Dies konnte sowohl der Schulleiter der Bopfinger Werkrealschule, Joachim Knechtel, als auch Bürgermeister Gunter Bühler uneingeschränkt bestätigen.