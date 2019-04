Schloss Baldern und Wallerstein Gardens öffnen am Sonntag, 14. April, die Tore und starten in die Saison 2019. Neben einigen Events, die sowohl im Schloss als auch im Garten stattfinden, wurde über die Winterpause im Garten einiges verändert.

Mit weiteren Gartenbereichen bietet Wallerstein Gardens nun frühlingshafte Blütenpracht und zauberhafte Momente auf einer weiteren Ebene, welche die Gesamtanlage im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Prozent vergrößert. Besucher dürfen sich neben dem „Spring Walk“, dem Frühlingsgang, dem sehr ungewöhnlichen „Black Garden“, einem schwarzen Garten, auf neue Schlossbewohner freuen: Der historische Hühnerstall wurde restauriert. Dort finden die großen und kleinen Besucher seltene und teilweise sehr alte Hühnerzüchtungen vor.

Neben den Neuerungen im Garten wird es auch in diesem Jahr ein breitgefächertes Kulturprogramm geben. Eine Veranstaltungsreihe mit den Schwerpunkten Kultur, Unterhaltung und Tourismus in Form von Geschichte und Tradition, Literatur, Musik, Kunst, Kinderprogramm, Landschaftsarchitektur und Gartenkunde, Workshops, als auch genussvolle Kulinarik verzaubern Baldern ein weiteres Mal.

Den Anfang macht das Tulpen-Festival im Mai. Währenddessen werden sowohl Schloss Baldern als auch Wallerstein Gardens über und über mit Tulpen dekoriert sein. Im Rahmen einer Themenwoche zur Blume finden unterschiedliche Kulturangebote statt – so auch „Barokoko“. Am Sonntag, 5. Mai, wandeln Personen in barocken Gewändern durch Baldern.