Sommerführungen: Bopfingen neu entdecken

In den Sommerferien Bopfingen kennen lernen. Das haben sich die Kulturführer und Kulturführerinnen der Stadt zur Aufgabe gemacht. Ab dem 6. August werden jedes Wochenende Führungen zu ganz unterschiedlichen Themen angeboten. Ob Kelten oder reichsstädtisches Mittelalter, die Staufer bei Flochberg oder Klima und Natur – in diesem Sommer ist für Jeden und Jede etwas dabei

Nachtwächterführung am 6. August um 21 Uhr

Beim Nachtwächterrundgang können Besucher den letzten Bopfinger Nachtwäter bei seiner abendlichen Runde begleiten. Im Dunkeln mit nur einer Laterne erscheinen Straßenzüge, Gassen und Gebäude in gänzliche anderem Licht, erwecken Spannung und schaffen eine geheimnisvolle Atmosphäre. Man darf gespannt sein, was der Nachtwächter zu erzählen hat über Bopfingen und seine Bürger.

Infos und Anmeldungen: j.fuchs@bopfingen.de oder unter 07362 / 801-38

Kosten: 4 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren sind frei. Treffpunkt: Marktplatz am historischen Rathaus

Historischer Stadtrundgang am 7. August um 14 Uhr

Zwischen Historie und Moderne: Bei einer Runde durch die Altstadt Bopfingens können Besucher die lange Geschichte der ehemaligen Reichsstadt erkunden. Vorbei an Resten der Stadtmauer, dem heute noch bestehenden Diebesturm und historischen Gebäuden erfahren Sie an markanten Wegpunkten Besonderheiten, Alltägliches und Amüsantes zu Bopfingen und seinen Bewohnerinnen und Bewohner. Liebenswert und eigentümlich ist das Volk unter dem Ipf.

Infos und Anmeldungen: j.fuchs@bopfingen.de oder unter 07362/801-38

Kosten: 4 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren sind frei

Treffpunkt: Marktplatz am historischen Rathaus

Die staufische Burgruine Flochberg am 13. August um 14 Uhr

Als hochmittelalterliche Gründung gehen die Ursprünge von Burg Flochberg auf das Staufische Geschlecht und König Konrad III. als Eigentümer zurück. Bereits 1138 wird die Burg erstmals unter den Edelfreien von Flochberg erwähnt. Zerstörungen, Belagerungen und Wiederrichtungen prägen die Geschichte der Burg, die sich stets im Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Besitzern befand. Zu welchem Zweck wurden diese Burgen gebaut? Wie lebte man in solch einer Anlage? Und warum wurden sie dann auf- und dem Verfall Preis gegeben? Doch nicht nur Ritter, Staufer und Burgenbau sind Thema der Führung - auch der Blick von der Burgruine in die geologisch bedeutsame Landschaft des Rieses ist Bestandteil.

Infos und Anmeldungen: j.fuchs@bopfingen.de oder unter 07362/801-38

Kosten: 4 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren sind frei

Treffpunkt: Marktplatz am historischen Rathaus

Sechta-Safari für Jung und Alt am 21. August um 14 Uhr

Von 2009 bis 2010 wurde die „Schneidheimer Sechta“ nördlich von Bopfingen Oberdorf revitalisiert

Auf einem Areal von knapp 60 Hektar wurde dabei ein knapp fünf Kilometer langer, naturnaher Bachlauf geschaffen. Bei der Führung wird unter gezeigt, mit welcher Dynamik sich das Gewässer schon umgestaltet hat und wie sich die angrenzende Aue mit ihrer Flora und Fauna zu verändern beginnt.

Sie erfahren etwas über ökologische Zusammenhänge in der Natur und das spannende Leben der dort vorkommenden Fische und Biber. Wir klären die Frage warum Bachmuscheln „Taxifahren“ und was der Bitterling mit dem Kuckuck zu tun hat.

Aber auch etwas über die seit 2011 hier ansässigen Auerochsenherde, die auf 24 Hektar Wiese grast und sich im Eigentum der Stadt Bopfingen befindet.

Infos & Anmeldungen: j.fuchs@bopfingen.de oder unter 07362/801-38

Kosten: 5 Euro pro Person

Treffpunkt: Naturklassenzimmer im Stil eines keltischen Hauses nördlich von Bopfingen Oberdorf

Keltenweg Wanderung - Geopark Führung am 27. August um 14 Uhr

Familienfreundliche Wanderung mit überwältigendem Panoramablick - Die familienfreundliche Wanderung auf einem Teilstück des "Keltenweg" beginnt am Info-Pavillon am frühkeltischen Fürstensitz Ipf und führt zum Großgrabhügel Osterholz. An der Geoparkinfostelle "Riesblick" und auf dem Blasienberg erwartet uns ein überwältigender Panoramablick in den Meteoritenkrater Ries.

Infos & Anmeldungen: Christine Hornung unter 07362/5732

Kosten: 6 Euro€ pro Person

Treffpunkt: Infopavillon am Freilichtmuseum am Ipf

Sechta Fahrradtour am 28. August um 13.30 Uhr

Geopark Ries Führerin Barbara Niklas lädt zur geführten Radtour durch das Sechtatal, am westlichen Riesrand, ein. Gestartet wird um 13.30 Uhr am Trochtelfinger Freibad. Der Weg führt dann nach Bopfingen, am Ipf vorbei, durch die Sechtaauen und entlang der Sechta sowie nach Sechtenhausen. In Zipplingen zweigt der Weg ab zum Heimischberg, weiter geht es über Munzingen und den Goldberg zurück zum Ausgangspunkt. Eine Rast darf natürlich nicht fehlen. Die Streckenlänge beträgt etwa 35 Kilometer, reine Fahrzeit etwa zweieinhalb Stunden. Rückkunft am Ausgangspunkt voraussichtlich gegen 17 Uhr.

Infos & Anmeldungen: Bärbel Niklas unter 0151/27106980

Kosten: 6 Euro pro Person, Azubis, Schüler und Studierende 3 Euro, Kinder unter 14 Jahren sind kostenfrei

Treffpunkt: Freibad Trochtelfingen

Sonstiges: Benötigt werden ein Fahrradhelm, Brotzeit und Getränk sowie gegebenenfalls Regen- oder Sonnenschutz.

Jüdisches Erbe in Bopfingen & Oberdorf am 04. September 2022 um 14 Uhr

Anlässlich des europäischen Tag der jüdischen Kultur öffnen sich die Türen der ehemaligen Synagoge Oberdorf wieder für Gäste. Die offene Führung in der Synagoge schafft Einblicke in das reiche kulturelle Leben der jüdischen Bevölkerung in und um Oberdorf. Ausgehend vom Mittelalter, in dem die jüdische Bevölkerung in den Städten nur geduldet wurde zeigt die Führung den Wandel hin zum Landjudentum, dem Aufstieg Oberdorfs zum Rabbinatssitz und die enge Verbindung zwischen Juden und Christen.

Infos unter info@synagoge-oberdorf.de

Es ist keine Anmeldung nötig, der Eintritt und die Führung sind kostenfrei.

Treffpunkt: Synagoge Oberdorf, Lange Straße 13.

Jüdische Bestattungskultur am 4. September um 15.30 Uhr

Das ewige Haus wie der jüdische Friedhof auch genannt wird besteht in Oberdorf seit 1823. Begleiten Sie den Referenten bei einem Gang über den Friedhof und lassen Sie sich überraschen von den Eigenheiten und Charakteristika eines jüdischen Friedhofes. Erfahren Sie auch warum Bilder und Symbole die Grabsteine zieren, was die Steine auf den Grabdenkmälern zu suchen haben und warum der Friedhof scheinbar so ungepflegt ist.

Infos unter info@synagoge-oberdorf.de, Es ist keine Anmeldung nötig, der Eintritt und die Führung sind kostenfrei.

Treffpunkt: Karksteinstraße Oberdorf am jüdischen Friedhof.