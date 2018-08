Sommer, Cocktails und Sport

Zu Beginn der Sommerferien haben 27 Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren am Kinderferienprogramm in der Schmiede teilgenommen. Nach einer Kennenlernphase wurden allen Teilnehmern Säfte, Früchte und Cocktailshaker zur Verfügung gestellt. Somit konnten sich alle mit Cocktails erfrischen. Anschließend mussten sich die Teilnehmer in verschiedenen sportlichen Wettkämpfen messen. Zum Schluss gab es eine kleine Siegerehrung und Preise für die ersten drei Plätze. Foto: Melanie Stelzenmüller