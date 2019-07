So war der Auftakt zur Ipfmess 2019

Einen herzlichen Dank sagt eine Lindauerin zwei Männern, die ihr am Donnerstagmorgen in Reutin sehr geholfen haben. Sie sei aber so aufgeregt gewesen, dass sie ihnen weder gedankt, noch nach deren Namen gefragt habe.

Die Frau saß mit ihrem Mann im Auto, als der in der Rickenbacher Straße plötzlich auf Höhe der Einmündung Nobelstraße einen Schwächeanfall erlitt. Über den Notruf habe sie die Rettung gerufen, der Mann am Telefon habe ihr aber gesagt, dass sie ihren Mann aus dem Auto heben und auf die Straße legen soll.