Seit elf Jahren mischt die Kerkinger RuabaHafaZunft (RuHaZu) im Faschingsreigen der Region kräftig mit. 2008 gegründet, hat sich die RuHaZu in ihrem närrischen Jubiläumsjahr ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ihre erste Prunksitzung veranstaltet.

Zur Premiere im großen Festzeltkamen über 700 Gäste und Besucher, für die die Organisatoren extra einen roten Teppich ausrollten. Unter den Gästen war auch viel örtliche Prominenz. So erwschien unter anderem Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler mit einem großen Teil des Gemeinderates und Kerkingens Ortsvorsteherin Bettina Weber. Viele Vertreter benachbarter Faschingsvereine, wie die Rösena aus Röhlingen oder die Laudonia aus Lauingen, waren ob der guten Stimmung im Festzelt begeistert. Der frischgebackene Elferratspräsident Matthias Herdeg führte so gekonnt durchs Programm, als ob er noch nie etwas anderes gemacht hätte. Die zahlreichen Akteure auf der Bühne machten es dem Moderator aber auch nicht schwer. Die Auftritte der Tanzgarden und Tanzmariechen der RuHaZu, die vielen humorvollen und tiefsinnigen Büttenreden, der Gastauftritt der Laudonia Lauingen, das Männerballett oder Tanzeinlagen der Tanzgoischdr und des Prinzenpaares der RuHaZu waren echte Höhepunkte. In den Pausen heizte die Tanz- und Showband Weekend die Stimmung weiter an.

