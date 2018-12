Am Samstag, 15. Dezember, ab 21.30 Uhr sind die vier Musiker von Sittin’ on a carpet in der Cohiba-Bar, Eisengasse 5, in Nördlingen zu hören. Armin Dauser, Gerhard Leutner, Martin Lang und Jürgen Hauser aus der Umgebung von Bopfingen und Nördlingen machen handgemachte Musik mit akustischen Gitarren und mehrstimmigem Gesang – von STS, Cat Stevens, Die Ärzte, Queen oder AC/DC.