Durch den unsachgemäßen Gebrauch einer Shisha ist es am Sonntag gegen 19 Uhr in Bopfingen-Trochtelfingen in der Wuhrstraße zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Polizei brachte alle Bewohner des Hauses in Sicherheit, bevor der Brand durch die Feuerwehr Bopfingen, die mit 43 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.