Zum neunten Mal hat der Sängerkranz Unterriffingen im Rahmen seines „Riffinger Herbstes“ zur Schlagerparty eingeladen. Dieser Einladung folgten diesmal nicht weniger als sechs Chöre, die in der ausverkauften und liebevoll dekorierten Steigfeldhalle Hit auf Hit präsentierten und so für beste Partystimmung unter den Besuchern sorgten.

Neben den Wiederholungstätern „Musica é“ aus Oberkochen feierten „Generations“ aus Hüttlingen und der „SonnaGrabrChor“ aus Nattheim-Fleinheim gelungene und viel umjubelte Premieren auf dem Härtsfeld. Nach der Begrüßung durch Heike Fischer, die eloquent und mit viel Charme und Witz durchs Programm führte, war es so weit. Mit dem Udo-Jürgens-Klassiker „Ich war noch niemals in New York“ eröffnete der Gesamtchor des Sängerkranzes, bestehend aus den drei hauseigenen Chören, dem Männerchor, Emotional Voices und „RiffingSingers“ unter der Leitung von Alicia Rupprecht den Abend standesgemäß und – nicht nur wegen der vielen Mitsänger im Publikum – auch stimmgewaltig.

„Do you love me“, „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wenn sie tanzt“ und ein Sister-Act-Medley – egal ob Oldies, Neue deutsche Welle, aktuelle Hits oder Filmmusik, der Auftritt der „Emotional Voices“ gab die Richtung des Abends vor: ein buntes Allerlei musikalischer Genres und Äras.

Klein, aber fein – so kann man den „SonnaGrabrChor“ aus Nattheim-Fleinheim bezeichnen. Mit eigenwilliger Aufstellung tanzend, wippend oder schunkelnd zelebrierten die Gäste Klassiker wie „You’ll never walk alone“, Billy Joels „She’s always a woman“ oder „You’re the inspiration“ von Chicago und ernteten hierfür ihren mehr als verdienten Applaus.

Eine ganze Palette Klassiker und Evergreens

Diesem ungewöhnlichen Auftritt folgten die Dauer- und Übernachtungsgäste aus Oberkochen – „Musica é“. Nach einem sehr ruhigen Beginn mit „So soll es bleiben“, Eric Claptons „Tears in heaven“ sowie Robbie Williams’ „Angel“ animierte der fröhliche BeBop-Klassiker „RamaLamaDingDong“ zum rhythmischen Mitklatschen, Schunkeln und vereinzelt auch Mitsingen.

Mit „99 Luftballons“ zog es die Sänger der „Generations“ aus Hüttlingen auf die Bühne. Der Zeitsprung in die unbeschwerte Zeit der 80er Jahre und der Neuen Deutschen Welle wurde mit einem der schönsten NDW-Liebeslieder „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ und „Solang man Träume noch leben kann“, ebenfalls von der Münchner Freiheit, perfekt gemacht. Mit dem Klassiker „Hey Jude“ endete dieser emotionale Auftritt.

Mit „Eye oft he Tiger“ läuteten die „Riffing Singers“ das große Finale ein. Das anspruchsvolle „Jetzt ist Sommer“, „Don’t stop belivin“ und „Für immer“ arronidierten den engagierten und tollen Auftritt des jüngsten „Riffinger“ Chores, ehe – passend zu den sieben Chören des Abends – der Gesamtchor mit „Über sieben Brücken musst Du gehen“ das letzte Lied des abwechslungsreichen und hochklassigen Programmes intonierte.

Dank Alleinunterhalter Tommy konnte im Anschluss an die Auftritte das Tanzbein geschwungen oder in der Bar die Auftritte diskutiert werden. Die Schlagerparty des Sängerkranzes – auch dieses Jahr wieder ein gelungener Herbst-Auftakt.