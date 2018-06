Sie lieben „ihre Ipfmesse“ über alles: Der 1. Ipfmess-Fanclub

Sie sind die Südkurve, die Ultras, die Hüter des heiligen Ipfmess-Grals – es gäbe noch viele weitere Bezeichnungen für diesen Verein. Fassen wir die Motivation der Mitglieder des ersten Bopfinger Ipfmess-Fanclubs in einem kurzen Satz zusammen: „Wir lieben unsere Ipfmesse über alles“, sagt Timo Lenz vom Ipfmess-Fanclub. Für das schönste Fest auf der Welt geben sie Herz und Verstand. Mit Letzterem ist nicht das kopflose Handeln gemeint.

Nein, die Fans gehen mit Köpfchen an die Sache. Ihre Mission heißt: Gutes für die Ipfmess. Gut ist alles, womit man sich mit dem größten aller Volksfeste auf der Ostalb identifizieren kann. Angefangen von selbst designten Ipfmess-Fanaufkleber über kleine, stylische Sticker und Gravuren für die Sonnenbrille bis hin zu Ipfmess-T-shirts in jeder Größe – die über 45 aktiven Mitglieder des 1. Bopfinger Ipfmess-Fanclubs sind sozusagen die stylische Avantgarde der Ipfmesse. Drei Lederhosen hat jedes männliche Mitglied im Schnitt in seinem Kleiderschrank. Ungezählte Paar Schuhe besitzt wiederum die Frauenriege im Verein.

Seit 2011 treibt die verschworene Gemeinschaft, die aber jederzeit offen ist für neue Mitglieder, der Spirit of the Ipfmess um. Was aber macht ein Verein, dessen Handeln auf fünf Tage Volle-Pulle-Partyspass ausgerichtet ist? „Wir verdienen Geld für die nächste Ipfmess-Aktivität im neuen Jahr“, so Lenz. Mit einem Cocktailstand auf der Sommerbühne im Stadtgarten Bopfingen, mit einem Weihnachtsstand auf dem Nikolausmarkt und einer Trachtenmeile, wenige Tage vor Beginn der Ipfmesse, einer Börse für gebrauchte Dirndl und Lederhosen. Niemand soll sich aufgrund unpassender Kleidung ausgegrenzt fühlen.

Mit den Einnahmen unterstützen sie die Stadt bei ihren Bemühungen, die Ipfmesse noch berühmter zu machen, als sie es ohnehin schon ist. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass der 1. Bopfinger Ipfmess-Fanclub auch einen eigenen urigen Umzugswagen besitzt. Dann muss man wenigstens nicht zu Fuß zur Ipfmess laufen. (mab)