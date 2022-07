Senz-Festzelt-Ipfmess-Chor leitet fünfte Jahreszeit ein

Ein probevolles Festzelt und beste Stimmung. So starteten die Bopfinger am Donnerstagabend in ihre fünfte Jahreszeit.

Schon zum Einlass um 18 Uhr bildeten sich vor dem Zelt lange Schlangen. Dementsprechend schnell waren alle Plätze belegt. So dauerte es keine zehn Minuten, bis die Party losging. Angeheizt von Marcel Eiberger ließen die Zeltbesucher Mallorcas Schinkenstraße alt aussehen.

Stimmung überall und Vorfreude auf das was kommt. Leider machte der Wettergott einen Strich durch die Abendplanung. So fiel aufgrund der sintflutartigen Regenfälle kurzzeitig das Mischpult aus und die Künstler konnten den Weg ins Zelt nicht antreten. Aber Ipfmesse ist nur einmal im Jahr. Und so feierten die Besucher einfach sich selbst und gründeten kurzerhand den Senz-Festzelt-Ipfmess-Chor.

Es gab kein Lied, das nicht mitgesungen wurde. Egal ob „Eisbären“, „Leyla“ oder Nena. Irgendwie schienen auch die Künstler vom Mess-Virus angesteckt worden zu sein. Auch hier überall lachende Gesichter und Vorfreude auf ihre Auftritte, eben etwas später. Und spätestens als Gerry der Klostertaler den Abend eröffnete, waren alle im Messfieber