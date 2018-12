Selbstversuch: Für eine halbe Stunde ein Engel sein

Nur für einen kurzen Moment im Leben ein Engel sein – dieser Traum ging für mich in Erfüllung. Wenn auch nur für eine halbe Stunde. Und das auch nicht auf einer Wolke, sondern beim Bopfinger Adventskalender am alten Rathaus. In einem weißen Gewand und Engelsflügeln gestaltete ich die Öffnung eines Türchens mit.

Doch bevor ich diesen Auftritt wagen kann, muss ich mich natürlich erst einmal in die passende Verkleidung hüllen. Daher treffe ich mich mit Sabrina Karl, die im Sekretariat des Bürgermeisters arbeitet, und mit dem anderen Engel, Sophia Steiner, bereits um 17.30 Uhr am Rathaus. Gemeinsam gehen wir in einen kleinen Besprechungsraum im ersten Stock. Dort stehen Stühle, auf denen weiße Gewänder mit goldenen Verzierungen liegen. Auf einem Tisch in der Mitte sind die Engelsflügel, die mit echten weißen Federn beklebt sind, aufgestapelt.

Die Engelskostüme wurden extra angefertigt

Eine entsprechendes Gewand für meine Engelskollegin Sophia war schnell gefunden. Und dann bekomme auch ich meinen Engelsmantel und die passenden Flügel. Sabrina Karl schiebt mir die Flügel vorsichtig auf die Schultern, sehr darauf bedacht, dass die Federn nicht abfallen. Nachdem ich den Mantel mit dem steifen, weißen Stoff und die Engelsflügel angezogen habe, wird meine Haltung automatisch aufrechter. Ich habe das Gefühl, dass ich das Kostüm mit mehr Würde tragen muss.

Die acht weißen Engelskostüme wurden extra für den Adventskalender bei der Gewandschneiderei „Die flinke Nadel“ in Ehingen an der Donau in Auftrag gegeben. Im Jahr 2017 seien die Kostüme und die Engel das erste Mal im Einsatz gewesen, erklärt mir Sabrina Karl. Die Schneiderin der Gewänder, Christa Fluhr, ist auch bei den Bopfinger Heimattagen mit ihrem Stand vertreten, verrät sie mir weiter .

Die siebenjährige Sophia lernt in der Zwischenzeit nochmal ihren Text. Sie wirkt nervös. Rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Ich versuche mich nicht von ihrer Nervosität anstecken zu lassen, denn bislang bin ich noch vergleichsweise ruhig.

Glockengeläut: Der große Moment ist da

Auf insgesamt sechs Ebenen gibt es am Rathaus Bopfingen 24 Fenster und Türen. Das sei ihm schon zu Beginn seiner Amtszeit in Bopfingen aufgefallen, erklärt Bürgermeister Gunther Bühler. Die Idee, einen Adventskalender im Rathaus zu gestalten, habe er in Forchheim bereits kennengelernt. Er habe aber keine zündende Idee gehabt, wie man den Kalender in Bopfingen zum Leben erwecken könne. Auf die Idee mit der „kunstvollen Weihnacht“ und den vielen bunten Bildern von verschiedenen Leuten und Einrichtungen sei vor vier Jahren die damalige Kulturbeauftragte der Stadt, Sarah Lenz, gekommen, erklärt Bühler weiter.

Am heutigen Abend wird das Bild der Jagsttalschule Westhausen geöffnet. Doch zuvor müssen Sophia und ich unseren Text vorlesen. Kurz vor 18 Uhr gehen wir mit Sabrina Karl in den Nebenraum und als die Glocken zu läuten beginnen, ist der große Moment gekommen. Sabrina Karl öffnet die kleine Luke – nicht einmal einen Meter hoch – und hilft uns nach draußen auf den Balkon. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus haben sich einige Zuschauer versammelt. Sophia wird immer nervöser und auch ich merke wie die Aufregung in mir steigt. „Oh, ist das hoch, ich habe Höhenangst“, flüstert Sophia mir zu und nimmt meine Hand.

Für eine halbe Stunde ein Engel (Foto: Jürgen Blankenhorn)

Nachdem der letzte Ton des Liedes verklungen ist, flüstert Sabrina Karl von hinten: „Jetzt seid ihr dran.“ Ich atme noch einmal tief durch und dann lese ich die ersten Zeilen des Gedichts von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. „Nussknacker, du machst ein grimmig Gesicht - ich aber, ich fürchte vor dir mich nicht;“, lauten diese. Viel zu schnell lese ich die weiteren Zeilen, ich versuche mein Tempo zu verlangsamen, aber es gelingt mir nicht und schneller als gedacht, habe ich die ersten beiden Strophen vorgetragen. Dann halte ich Sophia das Mikrofon hin und die Siebenjährige beginnt ihren Teil vorzulesen.

Nachdem auch sie ihren Teil gelesen hat, lächeln wir uns stolz an, dann steigen wir wieder durch die Luke zurück. Direkt das Fenster daneben wird heute geöffnet. Mit einer speziellen Seilkonstruktion klappt ein Mitarbeiter das blaue Adventskalendertürchen mit der goldenen Nummer weg, sodass das Bild dahinter zum Vorschein kommt. Wir Engel winken noch einmal durch das offene Fenster und dann ist der gesamte Zauber auch schon wieder vorbei. Doch ich war für eine halbe Stunde ein Engel und das kann nicht jeder von sich behaupten.