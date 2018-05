Selbsthilfegruppe nach Krebs ist 20

Vor 20 Jahren ist die Selbsthilfegruppe nach Krebs in Bopfingen gegründet worden. Das Jubiläum ist jetzt im Gasthaus Röhrbachmühle gefeiert worden.

Am 1. Oktober 1997 trafen sich die Initiatorinnen der Gruppe, Fride Valentin und Rita Schwantes, zum ersten Mal im Hotel Zum Sonnenwirt in Bopfingen und gründeten die Gruppe. Schwantes wurde Vorsitzende und Ulrike Urbanowicz Stellvertreterin. Nach dem Tod von Schwantes übernahm FrideValentin. 2000 übernahm Urbanowicz den Vorsitz, 2016 Erika Eisenhut. Parallel wurde die Gruppe Sport nach Krebs gebildet. Die Aktivitäten der Gruppe dokumentieren Anna undWolfgang Ekstein. Dazu gehören regelmäßige Treffen in der Klinik am Ipf zum Austausch, Ausflüge, Basteln und vieles mehr.

Alle Betroffenen und Interessierten konnten und können jederzeit ohne Mitgliedsbeitrag der Gruppe beitreten. Finanziell wird sie unterstützt von der deutschen Selbsthilfegruppe nach Krebs, von Krankenkassen, Spenden und durch Aktionen wie die Teilnahme am Bopfinger Nikolausmarkt.