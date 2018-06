Selbst gebacken schmeckt‘s am besten

„Brot backen leicht gemacht“ heißt der Kurs der VHS Ostalb in der Bopfinger Realschulküche. Und wirklich: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer scheinen keine Mühe zu haben, lachen viel. Selberbacken liegt im Trend, das weiß die Bopfinger Bäckerin und Kursleiterin Beate Stähler: „Die Teilnehmer wollen wissen, was im Brot drin ist und ihren Familien günstige und gesunde Lebensmittel auftischen.“

Darüber hinaus hat es die Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Gründen in die kleine Backstube gezogen: Susanne Ullrich aus Bopfingen hat eine neue große, große Küchenmaschine: „Damit muss man einfach Brot machen.“ Rolf Joas aus Kirchheim hat „schon immer gern gebacken. Und Martina Schnell aus Trochtelfingen, die in ihrer Altmühle hochwertiges Mehl von konventionellem Getreide aus eigenem Anbau und ohne Zusatzstoffe verkauft, will im Kurs „noch einige Tricks für Brotbacken“ lernen.

Denn Beate Stähler, die von 1984 bis 1987 bei der damaligen Bäckerei Mack und Gatter ihr Handwerk lernte, geizt nicht mit ihrem Fachwissen. Wie knetet man einen Teig richtig? „Immer von außen nach innen“, weiß Rolf Joas nun. Auch bei der Knetzeit kann eine Menge schief laufen, warnt die Bäckerin. Nicht zu kurz, dann ist der Teig unterknetet, der Kleber kann nicht ausreifen und die Krume - das Brotinnere – ist nicht elastisch. Nicht zu lange, dann ist das Teiggerüst zerstört und das Brot geht nicht mehr auf.

Im heutigen, dreistündigen, Kurs sind Roggenmischbrot und Dinkelvollkornspitz an der Reihe. Beate Stähler klärt auf, wo die Bleche im Ofen hingehören, wann Ober- und Unterhitze richtig ist, wann Umluft. Sie demonstriert die schnelle Bewegung, mit der ein Vollkornspitz eingeschnitten wird. Sie erklärt, wie Hobbybäcker Sauerteig richtig weiterziehen. Jeder Kursteilnehmer bekommt 100 Gramm Sauerteigansatz mit nach Hause. „Wenn man den immer weiterzieht, hält er Jahre“, sagt Beate Stähler.

Die Bopfingerin liebt das Backen: „Es ist eine absolute Leidenschaft für mich“, schwärmt sie. Sie stellt selbst Rezepte zusammen, kreiert Gebäcksporten wie den Vollkornspitz in Form eines Bootes oder das Fladenbrot aus Briegelteig. „Ich gucke, dass ich alles bis aufs Letzte ausstudiere“, verrät sie: Knusprig müsse das Brot sein, und locker: „Es gibt nichts genialeres als einen lockeren Semmel.“

Von den einfacheren Dingen wie Briegel und Fladenbrot („Ganz simpel: Eine Mehlsorte, Salz, Malz, Hefe, Wasser“) bis zu den fast vergessenen jüdischen „Bärches“ („salzige Zöpfe aus sechs Strängen“) oder regionalen Spezialitäten wie dem Rieser Küchle („Die Kurse sind immer schnell ausgebucht“): Beate Stähler zeigt in ihren verschiedenen Kursen, wie’s gemacht wird. Was die Bäckerin besonders freut: Viele Teilnehmer können nicht genug von ihren Kursen kriegen und kommen immer wieder.