Sechsjähriger geht allein auf große Fahrt

Ein sechsjähriger Junge ist am Donnerstagabend zwei Frauen aufgefallen, weil er offensichtlich ohne Begleitung im Zug unterwegs war. Am Bahnhof Aalen wurde der Junge der Polizei übergeben, die ihm mit etwas Überredungskunst seinen Namen entlocken und die Heimatadresse ermitteln konnte. Auf der Heimfahrt im Streifenwagen taute der Dreikäsehoch dann richtig auf und erzählte, dass er mit anderen Kindern auf einem Spielplatz in der Nähe der elterlichen Wohnung spielte, als ihn das Fernweh packte. Einen Ausflug wollte er machen und setzte den Plan auch gleich in die Tat um. Zielstrebig ging er zum Bopfinger Bahnhof und stieg in den Zug nach Aalen. Unterwegs wurde seine Reise dann allerdings von den zwei Frauen jäh unterbrochen. Zu Hause angekommen herrschte natürlich schon Aufregung und dann entsprechende Erleichterung über die Rückkehr des verlorenen Sohnes, der anschließend einiges zu erzählen hatte.