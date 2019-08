Sechs Bopfinger hüpfen im Rupfensack auf den Ipf

Nicht nur wegen seinem herrlichen Rundumblick von den Kaiserbergen, über das Ries, den Albtrauf bis in die Alpen lockt der Ipf Besucher auf sein Plateau. Diese haben am Sonntag nicht schlecht gestaunt, als sich sechs Bopfinger auf den Weg machten, diesen in der Staffel hüpfend in einem Rupfensack zu bezwingen.

Der Ipf in Bopfingen lockt viele Besucher und Sportler aus nah und fern an. Am Sonntag sind sechs Bopfinger im Rupfensack auf den Berg gehüpft. Der Grund: Ein Wettbewerb unter Hochzeitsgästen.

Ein Freund der Gruppe heiratet im September in Kassel. Statt den üblichen Hochzeitsspielen kamen die Gäste auf die Idee, eine Video zu drehen, in dem sie verschiedene Aufgaben zu erfüllen, die sie sich gegenseitig gegeben haben. „Eine der Aufgaben, die uns die Kassler gestellt haben, war Sackhüpfen. Als echte Bopfinger war uns das zu einfach und wir haben die Aufgabe um auf den Ipf hüpfen erweitert“, erklärt einer der Beteiligten. „Dass es so anstrengend wird, hätte ich nicht geglaubt. Zum Glück waren wir gut vorbereitet und hatten genügend Getränke dabei. Dazu noch die Anfeuerungsrufe der anderen Wanderer. Das hatte schon was.“

Als nächstes steht eine Stunde Aqua-Aerobic an. Diese muss im 80er-Jahre Outfit in einem Bad mit Megaphon und passender Musik gegeben werden. Die Aufgaben sollten eigentlich die Kassler machen, aber jedes Team durfte eine Aufgabe zurückgeben. Daher müssen diese die Bopfinger Hochzeitsgäste nun selbst machen.

Zum Glück war es nicht die Aufgabe „Eine Dose Surströmming zu essen“, waren sich alle einig. „Aber auch hier hatten wir schon einen Freiwilligen. Vielleicht lösen wir das dann noch als Fleißaufgabe“. Knapp 30 Minuten und eine kleine Pause benötigten Anna Fuhrmann, Julian Hirsch, Jonas Rau, Lukas Schweigert, Daniel Nölke und Fabian Wolf, die von Rebecca Zeitlmann als Kamerafrau begleitet wurden. „Auf jeden Fall können wenige von sich behaupten im Rupfensack auf den Ipf gehüpft zu sein“, so dass berechtigt stolze Resümee aller Beteiligten.