Schwerer Arbeitsunfall: Schreiner fällt von Gerüst

In Auhausen bei Wassertrüdingen ist ein 50-jähriger Schreiner am Mittwochnachmittag von einem fahrbaren Montagegerüst gefallen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war mit Arbeiten an einem Dach beschäftigt. Die Eigentümerin des Hauses fand den Schreiner am Boden liegend vor und verständigte sofort die Rettungskräfte. Wegen seiner schweren Verletzungen, unter anderem am Kopf, wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Warum der Mann von dem Gerüst fiel, ist zur Stunde noch unklar.