Schweigemärsche: Landratsamt erlässt Allgemeinverfügung

Zu den so genannten „Schweigemärschen“ gegen die Corona-Regeln und die Corona-Schutzimpfungen in Nördlingen gibt es ab sofort Auflagen. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Das hat das Landratsamt Donau-Ries mitgeteilt. Unbekannte hatten über die sozialen Medien zu den Protestmärschen aufgerufen.

So soll die Veranstaltung am kommenden Freitag zeitlich und örtlich begrenzt werden und nur von 19 bis 20.30 Uhr im Nördlinger Stadtbereich abgehalten werden dürfen. Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Die örtlich und zeitliche Beschränkung soll unter anderem eine Planbarkeit für den begleitenden Polizeieinsatz und eine kontrollierte Verkehrsregelung ermöglichen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Anordnung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske wird unter infektionsschutzrechtlichen Gründen als unabdingbar erachtet, um das Infektionsrisiko auf ein vertretbares Maß zu beschränken.

Aufgrund von Aufrufen in einer öffentlichen Chatgruppe des Messengerdienstes „Telegram“ war es an den beiden vergangenen Freitagen zu „Schweigemärschen“ gegen die Corona-Regeln und die Corona-Schutzimpfungen in Nördlingen gekommen. Während beim ersten „Marsch“ am 3. Dezember ein Teil der etwa 200 bis 250 Teilnehmer gegenüber den anwesenden Polizeibeamten noch ein äußerst unkooperatives Verhalten an den Tag legte, verlief der zweite Marsch am 10. Dezember mit etwa 600 Teilnehmern nach Angaben des Landratsamts friedlich und störungsfrei. Allerdings musste die Polizei feststellen, dass aufgrund der beengten Verhältnisse in der Nördlinger Innenstadt der erforderliche Abstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern überwiegend nicht eingehalten werden konnte.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, handelt es sich bei derartigen Märchen zwar um grundsätzlich zulässige Versammlungen im Sinne des Grundgesetzes, allerdings werde das Recht auf Versammlungsfreiheit nicht schrankenlos gewährt, sondern unterliegt auch den Bestimmungen des Versammlungesgesetztes und den Bestimmungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. So müsse eine solche Veranstaltung angemeldet und ein Name eines Veranstalters angegeben werden.

Die Aufrufe zu den beiden vergangenen Märschen erfolgten jeweils ohne vorherige Anzeige und ohne Nennung eines Veranstalters oder Leiters anonym über die Sozialen Medien.