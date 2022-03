Schulabschluss – was dann?

Viele Schülerinnen und Schüler fragen sich bereits Ende der Mittelstufe, wie ihre berufliche Zukunft aussehen soll. Im Rahmen des „Zeitungstreffs 2022“ hatten wir die Möglichkeit, Manuela Trinkhaus, Ausbildungsleiterin bei der Kreissparkasse Ostalb, Fragen rund um das Thema Ausbildung im Bankbereich zu stellen – coronagemäß natürlich digital.

Obwohl die Pandemie in einigen Bereichen viele Einschränkungen mit sich brachte, hat sich die Ausbildung bei der Sparkasse in den Grundzügen kaum verändert. Jedes Jahr gibt es rund 30 neue Auszubildende in vier Bereichen. Neben der „klassischen“ Ausbildung zum Bankkaufmann bietet die Kreissparkasse auch die Möglichkeit, etwa eine Ausbildung im E-Commerce-Bereich oder ein duales Studium zu absolvieren. Hierbei dauert das Studium drei Jahre, eine Ausbildung für Auszubildende mit Abitur zwei Jahre und für Auszubildende mit Mittlerer Reife zweieinhalb Jahre.

Einen festgeschriebenen Notendurchschnitt benötigt man für einen Ausbildungsplatz nicht. Der Fokus liegt auf den Kernfächern Mathematik und Deutsch, jedoch wird, so Manuela Trinkhaus, „sehr viel Wert auf den Umgang mit den Kunden gelegt“, Höflichkeit und Freundlichkeit sind hierbei sehr wichtig.

Glücklicherweise hat Corona den Ausbildungsablauf bei der Bank nicht stark beeinflusst. Auch wenn die Berufsschule teilweise in Homeschooling stattgefunden hat, konnte unter den geltenden Hygienevorschriften die Praxis vor Ort stattfinden. Wandel in die „klassische“ Banklehre brachte allerdings die Digitalisierung. „Der Beruf der Bankkaufleute hat sich verändert“, so Trinkhaus, früher seien Kunden hauptsächlich persönlich beraten worden, Geld wurde bar am Schalter ein- und ausgezahlt. Heutzutage ist der persönliche Kontakt nach wie vor wichtig, Online-Banking wird allerdings beliebter. Ebenso rücken Wertpapiergeschäfte und Kryptowährungen in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang sind auch bei der Bank neue Berufsmöglichkeiten entstanden.

Egal, in welchem Bereich man bei Kreissparkasse tätig ist, Aufstiegsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. Es ist möglich, in einem kurzen Zeitraum viel Verantwortung übertragen zu bekommen. Bei entsprechender Eignung und Qualifikation kann man relativ schnell etwa Filialleiter werden. Darüber hinaus werden intern auch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, die auch berufsbegleitend beispielsweise zum Bachelorabschluss führen können.

Ebenso ist die Sparkasse familienfreundlich und wurde hierfür sogar zertifiziert. Nach Absprache sind flexible Arbeitszeiten oder etwa Zuschüsse zur Kinderbetreuung möglich. Auch Manuela Trinkhaus, deren Kinder heute erwachsen sind, hat selbst viele Jahre in Teilzeit gearbeitet und konnte danach wieder problemlos in eine verantwortungsvolle Position in Vollzeit wechseln.

Auf unsere Frage, was denn ihr schönstes Erlebnis in ihrem Beruf als Ausbildungsleiterin war, nannte uns Manuela Trinkhaus den ersten Ausbildungstag im Jahr sowie die Einführungswoche, da „man die Auszubildenden ganz anders kennenlernt“, dies sei jedes Mal ein tolles und wertvolles Erlebnis.