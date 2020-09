Schüler an Nördlinger Gymnasium positiv auf Covid19 getestet

Am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium ist ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat das zuständige Landratsamt Donau-Ries mitgeteilt. Demnach hat das Gesundheitsamt die Ermittlungen aufgenommen und für Donnerstag umfassende Testungen in die Wege geleitet. Bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, müssen sich die Schüler des gleichen Klassenverbands in Quarantäne begeben. Weitere Individualkontakte werden derzeit noch ermittelt.