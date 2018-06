Schon seit gefühlt ewigen Zeiten gibt es bei der Ipfmesse das kleine Ausstellerzelt von Haushaltwaren Arnold an der Sechtabrücke. Chefin Gertrud Arnold gehört zu den stillen Stars der Messe.

Kein Bopfinger könnte sich die Ipfmesse ohne den gewohnten Anblick des kleinen Ausstellerzeltes der Firma Arnold an der Sechtabrücke vorstellen. Das Zelt stand gefühlt schon immer da, seit es die Ipfmesse gibt. Der Eindruck ist gar nicht mal so falsch. Seit fast 70 Jahren ist die Ausstellerfläche an der Sechtabrücke sozusagen in Familienbesitz.

Gertrud Arnold, die Seniorchefin von Haushaltswaren Arnold in Bopfingen, erinnert sich. „Damals war das der Ausstellerstand von Ofen-Müller, meiner Tante aus Nördlingen, die dort auch ein Ofenfachgeschäft geführt hat. Das war eine ganz tolle Person und allen als die Ofen-Müllerin bekannt“, erzählt Arnold. 1951 stellte Ofen-Müller zum ersten mal auf der Ipfmesse aus, Bis 1972 hatte die Tante ihren festen Platz in der damaligen Holzhütte, gezimmert vom Sägewerk Graf. „Während der Ipfmesse wurde aus Sicherheitsgründen sogar zum Teil in der Holzhütte geschlafen“, sagt Arnold. Damals wurden Waschkessel, Kartoffeldämpfer, Waschmaschinen, Räucherschränke, Herde und Öfen verkauft.

1972 hat dann die Nichte Gertrud Arnold mit viel Herz und Verstand den Platz an der Sechtabrücke übernommen. „Seither bin ich auch lückenlos jedes Jahr auf der Ipfmess und werde es auch in diesem wieder Jahr sein“, sagt Arnold stolz. „Ich freue mich auch schon sehr darauf. Dort passiert immer etwas Interessantes“, meint Arnold. Heute werden im weißen Doppelzelt moderne Ofenkamine und Herde ausgestellt und verkauft. Eine wichtige Tradition bleibt aber immer erhalten, solange es das Zeltle an der Sechtabrücke gibt: Die Zeit für einen kleinen oder auch großen Schwatz in aller Gemütlichkeit mitten auf der Ipfmesse. (mab)