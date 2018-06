Schnelles Internet kommt in Bopfinger Teilorte

Die Bürger von Trochtelfingen, Kerkingen und Itzlingen können schon bald mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen. Der Bopfinger Gemeinderat hat den DSL-Netzbetrieb in diesen Teilorten jetzt an die Ellwanger EnBW ODR vergeben. Nun muss noch das Stuttgarter Regierungspräsidium zustimmen.

Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren bereits in Eigenregie Leerrohre in die drei Stadtteile verlegen lassen. Bei der jetzigen Ausschreibung hat sich als einziger Anbieter die Ellwanger Firma gemeldet. Sie kann die Rohre nun mit Glasfaserleitungen füllen und so rund um die Kabelverzweiger in Trochtelfingen, Kerkingen und Itzlingen Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s ermöglichen.

Allerdings verlangt die EnBW ODR als Gegenleistung einen Zuschuss in Höhe von 139300 Euro von der Stadt, wenn sie dieses Angebot in den ländlich geprägten Teilorten einrichten soll. Die Hälfte soll das Land bezahlen, 69650 verbleiben bei der Stadt. Bürgermeister Dr. Gunter Bühler ist dennoch froh, dass sich überhaupt ein Betreiber bereit gefunden hat. „Wenn alles klappt, dann können den Bürgern im Juni oder Juli Angebote für schnelles Internet gemacht werden“, sagt er. Ausgenommen bleibt zunächst die Trochtelfinger Röhrbachsiedlung.